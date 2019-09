De 10h à 12h et 14h à 17h, le Centre Equestre de la Tuilerie ouvre largement ses portes au public

Une journée de découverte des installations mais aussi pour permettre des initiations en monte du cheval ou du poney, avec des baptêmes gratuits à poney pour les enfants.

L’occasion pour celles et ceux, désireux de pratiquer l’équitation de venir se renseigner et éventuellement de s’inscrire pour la rentrée. Un rendez-vous familial et équestre très attractif qu’il ne faut pas manquer.

Il sera possible de faire connaissance avec les installations du Centre Equestre de la Tuilerie : deux manèges couverts; une carrière de dressage; une carrière d’obstacles; un parcours de cross et surtout les chevaux et poneys que gèrent l’équipe du Centre équestre.

Il est bon également de rappeler que le Centre Equestre de la Tuilerie fait partie de l’Ecole Française d’Equitation, qu’il est à ce titre agrée par l’Education Nationale pour former des jeunes de la section Sportive Equitation du Lycée Emiland Gauthey

Pour se rendre au Centre Equestre de la Tuilerie, en venant de Chalon-sur-Saône, prendre la direction de Mercurey - Autun, après le dernier rond-point à la sortie de Châtenoy-le-Royal, tourner à gauche pour entrer dans la ZAC de la Tuilerie et ensuite suivre le fléchage indiquant le Centre Equestre.

JC Reynaud

Manège de la Tuilerie

ZA La Tuilerie

71640 DRACY le FORT

03 85 87 78 48

manegetuilerie@orange.fr

www.manegetuilerie.com