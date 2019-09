3ème édition du Color Run pour le bonheur de Clara : C'est parti!

Dimanche matin, plus de 200 participants ont pris le départ pour la 3ème édition du Color Run de Crissey au profit de Clara, une fillette atteinte d'une maladie génétique orpheline. Plus de détails avec Info Chalon.

Motivés par Zaza, Laura, 2 coachs des Rockcheerleaders et Maxime, le dj, plus de 200 participants de la 3ème édition du Color Run du Grand Chalon, organisé au profit de l'assocation «Pour le Bonheur de Clara» aux abords du Lac de Crissey, ont pris le départ, à 10 heures 30.



Une course de 5 km dont voici le parcours...



Partis de la Rue du Lac, les coureurs empruntaient le Chemin du Moireau puis la Rue de Lapralle, ils firent le tour du Lac avant de franchir la ligne d'arrivée.



Le même dress-code est imposé : T-shirt blanc et lunettes de soleil. Un tee-shirt, une paire de lunettes et un sachet de poudre seront offerts aux plus de 200 premiers adultes et/ou enfants de plus de 12 ans inscrits.



L'Établissement français du sang (EFS) tenait également un stand, afin de sensibiliser sur le don du sang. Bien entendu, «Pour le Bonheur de Clara» avait elle aussi son stand tout comme la buvette, l'ensemble des bénéfices permettront d'aider les parents de Clara, 11 ans, atteinte d'une maladie génétique non étiquetée : une monosomie télomérique 1P36 3.3 (délétion chromosomique) associée à une trisomie 9P46.pour leur séjour en octobre, en Espagne. La jeune Clara doit se rendre au centre Essentis de Barcelone.



Pendant ce temps, d'autres bénévoles se chargeaient du ravitaillement en poudre...

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati