Sur le Grand Chalon, l'Outil en main, poursuit son bonhomme de chemin

"L’outil en main permet de créer du lien social pour les retraités, d’avoir une reconnaissance du métier que l’on a fait avec passion, de transmettre des savoirs faire et des savoirs être...L’association permet aux jeunes de choisir une voix professionnelle" a rappelé Bruno Deleuze, Président de l'association, soulignant au passage que "les jeunes ne choisissent pas les formations par hasard ce sont des jeunes motivés passionnés".

En attendant, à l'échelele de l'hexagone, ce sont près de 5000 bénévoles qui s'engagent avec la "ferme volonté de faire quelque chose pour la société".

L’association a été créée à l’initiative du Grand Chalon le 9 janvier 2019. Dès l’ouverture il y avait quatre ateliers (cuisine, menuiserie, peinture et soudure) assurés par quatre bénévoles et six enfants inscrits. Aujourd’hui, ce sont déjà 12 bénévoles et 24 enfants inscrits et six ateliers supplémentaires : Électricité, informatique, photographie, mosaïque, mécanique auto. .Les activités se déroule le mercredi après-midi au château de la Loyère.

lire l'article précédent d'info-chalon.com