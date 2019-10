La manifestation des pompiers « en colère » à Paris marquée par des tensions avec la police

Des incidents ont eu lieu lors de la manifestation des pompiers professionnels à Paris, mardi 15 octobre. Les forces de l’ordre ont fait usage de grenades lacrymogènes et de canons à eau aux abords de l’Assemblée nationale, des portes de Vincennes et de Montreuil, sur le périphérique intérieur et sur la place de la Nation, à Paris.