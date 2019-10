Châtenoy-en-Bresse Mercredi 9 et 16 octobre : Gym' Rose

à la salle des fêtes…

Mercredi 9 et 16 octobre de 19h à 20h et de 20h30 à 21h30, séances de gym pour toutes et tous dédiées à la lutte contre le cancer du sein. Venez nombreuses et nombreux participer librement et montrer votre soutien. Dress code : toutes et tous en rose!

Dimanche 27 octobre à 10h30 : Course/marche conviviale de 5,5 kms organisée par le Grand Chalon Athlétisme au profit des associations de lutte contre le cancer.