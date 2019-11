Eric Revirard, le réflexologue plantaire qui intervient à votre domicile

Il sera aux côtés des professionnels des Arts Divinatoires au Festi'Avenir de Marnay les 16 et 17 novembre. Eric Revirard, Réflexologue Plantaire, s'affirme dans une nouvelle vie totalement faite pour lui.

Eric, parlez nous de vous



« Après un souci de santé survenu en 2017, j'ai eu recours à la réflexologie plantaire. Bien sûr, j'ai tout de suite apprécié les bienfaits de cette science et j'ai voulu à mon tour aider les autres grâce à ce biais. Pour cette raison, j'ai effectué une année de formation, ce qui représente un grand investissement personnel, aussi bien pour les recherches que pour le temps consacré. Actif sur le terrain, j'ai pu étudier de nombreux cas de figure. Je me suis donc installé en octobre 2018 pour intervenir directement au domicile des personnes ».



Parlez nous de la réflexologie !



« La réflexologie plantaire est une technique issue de la médecine chinoise ancestrale. Elle a pour but de stimuler et faire circuler les énergies dans le corps afin de retrouver un équilibre. Cette méthode permet de diminuer le stress, les tensions du corps, et de soulager certains maux du corps et de l'esprit. Il ne s'agit en aucun cas d'un traitement médical ni ne peut le remplacer. Les patients viennent à moi afin que je travaille par acupression sur les points sensibles de leurs pieds qui correspondent aux points déséquilibrés de leurs corps. Le toucher doit être précis et doit permettre de localiser les tensions et autres dysfonctionnements du corps afin de les redynamiser. Cette science permet de soulager les problèmes neuro endocriniens, immuno lymphatiques, respiratoires, circulatoires, digestifs, uro génital, musculo articulaire des membres inférieurs et musculo articulaires des membres supérieurs.

Les bienfaits physiques et psychiques se font aussitôt sentir car la réflexologie plantaire dynamise l'organisme, harmonise les fonctions vitales, libère le stress et les tensions nerveuses, améliore la circulation sanguine, apporte la détente et une relaxation profonde grâce aux massages sur les points réflexes ».



Quelle aide pouvez-vous apporter aux femmes enceintes ?



« Grâce à un travail personnel de recherches, je souhaite apporter un réel confort aux femmes enceintes ou ayant déjà accouché car l'enfantement peut perturber l'équilibre du corps et du psychisme. Dans ce moment intense de métabolisme augmenté, le corps des femmes se transforment au niveau hormonal entraînant les symptômes de nausée, maux de tête, troubles digestifs ou musculaires. C'est la raison pour laquelle je leur propose mon aide ».



Et pour les sportifs ?



« Les sportifs étant sujets à des crispations, des tensions, des crampes, des tendinites, leurs performances se retrouvent réduites. Malgré que leurs corps s'adaptent à ces manifestations douloureuses, ils ont besoin de soins adaptés à leur physiologie ».



Eric Revirard – Réflexologue Plantaire – Ouroux sur Saône

Contact 06 24 06 72 85