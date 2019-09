Les Dezicos vous attendent ce samedi soir à Chalon sur saône pour un concert de rentrée unique

L’Association Dezicos de Chalon propose une soirée concert le samedi 31 août à partir de 18 h à l’espace Vannier, proche de la Maison des Vins. L’entrée est libre.

La première de l'association Dezicos, formée autour d'un quatuor que sont Benjamin Retel, Vincent Borey, Thomas Jeunot et Gwenaëlle Mauchamp, se tiendra ce samedi soir à l'Espace Vannier, derrière la Maison des vins de Chalon sur Saône. Tous aux couleurs rock et issus du bassin chalonnais, ce sont quatre groupes qui animeront la soirée musicale ce samedi soir.

Une première édition réalisée avec le soutien de la ville de Chalon sur Saône et du Grand Chalon mais une première qui entend bien se péréniser en guise de concert de rentrée à l'image de ce qu'il se fait à Dijon. Le concert sera accessible à toutes et tous sur le principe de l'entrée libre. Sur place, une buvette et un snack seront tenus par l'association afin de récupérer des fonds pour financer les prochains projets.

L'occasion pour notre jeune équipe de saluer les partenaires sans lesquels cette première édition n'aurait pu se dérouler - AKF Sécurité, Rec'n'Roll, Perfect Live, Top Office.

Ouverture du site pour 18H avec successivement les groupes Off The Yard (folk), Scatterbrain (old school Rock/blues), Wine (Rock tannique); Twenty Fifteen Riverside (Pop/Punck Rock).

Laurent Guillaumé

Attention, la jauge maximale attendue est fixée à 800 personnes. Le site sera fermé en périphérie et un service de sécurité sera assuré à l'entrée.