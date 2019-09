Au Collège Doisneau, l'équipe de direction affiche les couleurs en cette veille de rentrée

C'est une équipe bien familière sur info-chalon.com qui reprend du service au collège Doisneau à Chalon sur Saône. Et la solidarité sera encore et toujours au coeur du projet d'établissement.

Avec 470 élèves au compteur, le Collège Doisneau à Chalon sur Saône annonce une rentrée dynamique comme à l'accoutumée. Pas de changement à la tête de l'établissement avec toujours son quatuor au féminin, constitué autour d'Emilie Mauffroy-Morin, chef d'établissement. Jessica Vaudelin, Principale-adjointe, Emilie Bardet, CPE et Noémie Virton en gestionnaire, consituent la garde-rapprochée du collège chalonnais. Et au regard des échanges en cette veille de rentrée, ce n'est pas l'énergie qui manque à l'équipe féminine pour mener à bien l'établissement.

Une classe Avenir

Sur motivation uniquement, ce sont 20 jeunes collégiens qui feront leur rentrée dans un nouveau dispositif, en vue de faciliter une meilleure intégration dans les lycées professionnels. "Des cours sans cours", telle est l'appellation qu'aime afficher Emile Mauffroy-Morin. "C'est l'occasion d'apprendre autrement et de concevoir un projet professionnel pour des élèves qui souffraient d'échecs lorsqu'ils entraient en lycée professionnel. On veut mener à bien cette préparation et travailler les futurs parcours professionnels avec les élèves". La Classe Avenir disposera de deux professeurs principaux et de 6 semaines de stage découverte, en lien avec un certain nombre d'entreprises du bassin chalonnais. Une forme d'adaption au dispositif "Cordées de la réussite" voulues par le gouvernement.

D'autres nouveautés cette année

30 collégiens intégreront une nouvelle classe tournée vers l'espagnol avec le renforcement horaire de deux heures de plus. A noter qu'une option astronomie est ouverte en 5e pour la première fois cette année. Côté sport, un partenariat avec le Handball Club Chalon est toujours actif avec l'instauration d'horaires aménagés en vue de la pratique de ce sport.

Valeur phare de cet établissement, celle de la solidarité et du respect, sera au coeur de cette nouvelle année. De nombreuses opérations viendront ponctuer l'année scolaire avec notamment des actions pour Octobre Rose, le don du sang, les Restos du coeur..."Tous les niveaux participeront d'une manière ou d'une autre à des actions solidaires" avec en filigramme au coeur du projet d'établissement, la volonté de former des citoyens.

Laurent Guillaumé