Fin de l'atelier Explorations urbaines à la Maison des Séniors de Chalon-sur-Saône

Vendredi après-midi, s'achevait l'atelier de la Maison des Séniors sur la thématique de l'exploration urbaine. L'occasion de découvrir les œuvres de nos artistes en herbe. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi, pour la dizaine d'artistes en herbe de la Maison des Séniors rimait avec la fin de de l'atelier «Explorations urbaines».



L'atelier qui a eu lieu du lundi 26 à ce vendredi 30 août était encadré par Mélanie Laforge, agent de lien social à la Maison des Séniors et Patrice Mortier, artiste plasticien.



C'était l'occasion pour les Séniors d'explorer Chalon-sur-Saône sous des angles inhabituels.



Des lieux singuliers que sont la Sucrerie et le Port Nord, les artistes d'un temps ont tiré l'inspiration nécessaire à la création des œuvres exposées — à côté des précédentes —dans la grande salle de la Maison des Séniors, pendant que d'autres jouent au bridge.



L'atelier sur la thématique de l'exploration urbaine (ou Urbex) avait été organisé en partenariat avec l'association Hors Limites 71 et Malakoff Médéric AGIRC-ARRCO.



Ce fut l'occasion de faire le bilan de ces 5 jours passionnants. Le groupe complimentant, au passage, Mélanie et tout le personnel de la Maison des Séniors pour sa disponibilité et son accueil chaleureux et remerciant Patrice pour ces moments d'évasion, loin des sentiers battus.



Si, pour des raisons personnelles, 2 membres du groupe ont quitté l'atelier, des liens se sont tissés entre les inscrits, s'échangeant leurs numéros.



Peut-être quelques amitiés naissantes?



En tout cas, une chose est sûre, si la Maison des Séniors retentait une telle expérience (surtout avec Patrice), à l'unanimité, le groupe rempilerait, sans hésiter, pour une 2ème fois.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati