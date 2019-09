Dietplus Chalon/Saône : Julie et Anneline inaugureront leur collaboration au tout 1er Salon réservé au bien-être des hommes les 20 et 21 septembre. Messieurs, prenez soin de vous ! Réservez vos places !!

Au bout d’un an d’activité, Julie la coach du centre dietplus situé 40 rue d’Autun à Chalon sur Saône a le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’une deuxième coach nutritionniste : Anneline. « Cela va permettre d’agrandir les horaires du centre et satisfaire encore plus la clientèle. » Julie

Pour ce début de collaboration, Julie et Anneline seront présentes au Salon Génération MEN’S HEALTH qui aura lieu le vendredi 20 septembre de 19 h à 21h30 et le samedi 21 septembre de 17h à 21h au Château de la Villeneuve à St Marcel.

« C’est un salon réservé exclusivement à la gente masculine. Je tenais à y participer »

« En effet combien de fois n’avez-vous pas entendu : « les hommes ne font jamais attention à ce qu’ils mangent ? » Il est temps de faire taire les mauvaises langues et de redresser la barre ! (sourire). Avec Anneline nous serons présentes comme coaches en nutrition et nous dévoilerons à ces messieurs nos secrets pour éviter les erreurs typiquement masculines. De plus notre balance InBody sera avec nous afin de faire bénéficier à nos hôtes d’un bilan corporel offert pour l’occasion (indication de la masse musculaire, hydrique, et graisseuse). »

« Il est important de faire évoluer les mentalités, il n’y a pas que les femmes qui souhaitent perdre du poids ou tout simplement prendre soin d’elles. Les hommes sont de plus en plus nombreux à faire attention à leur image et c’est tout à leur honneur ! Je le vois chaque jour dans mon centre, les hommes osent venir après avoir vu la magnifique perte de poids de madame, ou d’un copain, mais sur le coup ne franchissent pas le pas de ma porte naturellement comme peuvent le faire les femmes »

« Il est temps d’oser messieurs ! Révélez l’homme du millénaire qui dort en vous ! voici le mot d’ordre de toute une équipe présente ces 2 jours-là (les 20 et 21 septembre) ! Enfin des soirées réservées au hommes ! » Julie

Surtout pensez à réserver vos places car pour mieux vous chouchouter celles-ci sont limitées à 25 participants par session !



Château de la Villeneuve à Saint- Marcel ou aura lieu le salon.

Génération MEN’S HEALT : un événement qu’une équipe de professionnels vous propose exclusivement masculine dans un cadre splendide au Château de la Villeneuve à St Marcel (vendredi 20 septembre de 19 h à 21h30 et samedi 21 septembre de 17h à 21h).

Evènement complet : Dégustation, fringues, parfums, soins, barbier, massages du dos, des mains, du visage et pieds, jacuzzi (préparez vos maillots de bain), hypnose, sophrologie, magnétisme, reiki, coach nutritionnel, coach sportif, coach pour la gestion du stress, coach pour la gestion des émotions, photographe…

Evènement privé et réservation obligatoires (35 € par personnes)

