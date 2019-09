5 octobre 2019 : un Cabaret en hommage à Pierre Dac et Francis Blanche

Deux spectacles pour rendre heureux au Studio 70 à Chalon-sur-Saône, autour d’un duo d’humoristes qui avait pris le Parti d’en rire, sans parti-pris.

Quelle belle et bonne idée de faire revivre, le temps d’une soirée Cabaret, les deux humoristes qui sont Pierre Dac et Francis Blanche. Grâce à l’association « Les Bibliambules », co-organisatrice avec deux comédiens de la Compagnie « Aparthéatre », Marie-Line Schrotzenberger et Yves Flank et une comédienne-chanteuse, Catherine Weissmann accompagnée à l’accordéon par Gilbert Drigon. Un bel hommage à ces deux humoristes disparus qui ont laissé de très nombreux traits d’humour, de par leurs sketchs ou poèmes, qui, si l’on veut bien prêter l’oreille, n’ont pas autant vieilli que l’on pourrait penser.

Deux spectacles pour rendre heu-reux !

Ce cabaret hommage se déroulera au Studio 70, 3bis rue de Lyon à Chalon-sur-Saône, le samedi 5 octobre 2019, et se déroulera en deux temps :

- à 18h30 : vous prendrez « Le Parti d’en rire », sur des textes de Pierre Dac narrés par Marie-Line Schrotzenberger et Yves Flank. Tout un programme avec son hymne ( le brasero de Ravel….), ses pensées philosophiques ( L’intuition c’est l’intelligence qui fait des excès de vitesse …), ses recettes, ses offres d’emploi, ses sketchs tels que Pierre Dac aimait enchainer avec ses textes loufoques, toujours avec de l’humour tendre, rafraichissant et décalé …. « Les bons crus font les bonnes cuites »

- à 20h45 : « Bluettes au vitriol » sur des poèmes et chansons de Francis Blanche interprétés par la comédienne et chanteuse Marie-Line Weissmann , accompagnée à l’accordéon par Gilbert Drigon.

Treize poèmes qui entrainent du coté de la bluette, cette petite étincelle de tendresse et de mélancolie, parsemées de sept chansons trempées dans le vitriol décoiffant et faisant grincer, le tout sur un accompagnement de l’accordéon magique de Gilbert. Un bel instant faisant passer de la gaieté légère à l’humour décapant. « Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que de viser la médiocrité et l’atteindre. » a écrit Francis Blanche.

Entre ces deux spectacles vous pourrez siroter, grignoter, papoter. Quoi de mieux pour compléter ces instants qui vous rendront heureux.

JC Reynaud

En savoir plus sur ce Cabaret hommage

Tarifs : 15 € pour un spectacle au choix

20 € pour les deux spectacles

Dans les deux cas vous pourrez grignoter autour d’un verre de vin

Réservation obligatoire au plus tard le 2 octobre 2019

en téléphonant au 06 01 27 66 72

ou par mail à cagibi@orange.fr