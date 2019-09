Retour en images sur la Fête de quartier des Aubépins

Retour en images avec Info Chalon sur la Fête de quartier des Aubépins battait son plein, hier après-midi.

Si l'exposition de Kapela Ngiandu et les robots dessinateurs du FabLab* du Chalonnais étaient dans la salle Arc-en-Ciel de la Maison de Quartier des Aubépins quand Pierre et les Gazelles attendaient les plus affamés à la buvette, de nombreux ateliers et des animations étaient proposées, de 14 heures à 18 heures, autour de la Maison de Quartier et sur le terrain de boule, 4 Rue du Pont de Fer, dans un décor constellé des réalisateurs des Tricoteuses.



Parmi les ateliers, vous pouviez créer votre propre Arcimboldo dans les locaux de la Maison de Quartier, vous mettre au bricolage avec la Bricothèque, un atelier Capsules avec Antoinette Bezan, intervenante à la Maison de Quartier, du papier mâché avec Muriel Paquet, un atelier créatif et maquillage avec le Service de vie scolaire, Origami avec Sylvie Hoarau, intervenante à la Maison de Quartier, une sensibilisation aux droits de l'enfant avec ATD Quart Monde, «MA destination de rêve» avec l'espace PArtage et Mobilités Actives (PaMA), des tableaux ludiques avec la Confédération Syndicale des Familles et un atelier Parents-élèves 0-4 ans avec le Relais des enfants de Marguerite.



Pour ce qui concerne les animations, outre les installations interactives et les robots dessinateurs du FabLab du Chalonnais, il y avait les Secrets de Lolo où Laurence Radouan, experte en art de la Maison, relookait des meubles afin de leur donner une seconde vie, Tomislav et Olga Dzemic présentaient, quant à eux, des objets en vannerie, les sympathiques vendeuses d'un jour de la Famille Chalonnaise proposaient des vêtements et accessoires à petits prix, Éliane Bailly redonnait une nouvelle vie à vos vêtements, l'association Maison des Aubépins vous attendait pour la Roue de la Fortune, la Confédération Nationale du Logement tenait un stand avec des jeux autour de l'écologie et la STAC/TRANSDEV, représentée par Farouk, un jeu de l'Oie.



Côté animation musicale, c'est la fanfare de rue «Les Bœufs bourguignons» qui a mis l'ambiance.



Hanicka Andres, metteuse en scène et photographe, était ici pour présenter son exposition sur 63 portraits intimistes d'habitants du quartier, intitulée «Les Trésors des Aubépins».



Mais les enfants et les jeunes n'étaient pas oubliés avec notamment un espace game sous la houlette, pour ne citer qu'eux, de Momo et Soso du Service Jeunesse de la Ville, .



Notons la présence de Thérèse Bessette, la présidente de l'Association de la Maison de quartier des Aubépins, Isabelle Dechaume, conseillère départementale du canton, Sabine Blondeau et Mourad Laouès du collectif Bien Vivre à Chalon, Nathalie Leblanc et Yvan Maréchal du collectif Atelier Citoyen#Chalon 2020, Raphaël Gauvain, député LREM de la 5ème circonscription et Alain Rousselot-Pailley du collectif Ensemble Chalon.



À l'issue de cette journée, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône et Sébastien Martin, président du Grand Chalon, en visite, étaient invités à prendre la parole.



Aurélie Nguyen, directrice de la Maison de Quartier des Aubépins, au nom de toute l'équipe, tenait à remercier chaleureusement les habitants, les bénévoles, les associations, les partenaires, les services de la Ville et du Grand Chalon, grâce à qui cette fête a pu prendre forme.

* Abréviation de FABrication LABoratory.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati