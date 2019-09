JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Une édition 2019 marquée par la réouverture  du cloître Saint-Laurent après 10 ans de travaux

Chaque année, c’est l’événement culturel de la rentrée ! Les samedi 21 et dimanche 22 septembre, la 36e édition des Journées européennes du patrimoine s'articulera autour du thème « Arts et divertissement ». Info-chalon.com vous invite à découvrir tous les temps forts de l'édition 2019.

L’occasion pour les Chalonnais de (re)découvrir les lieux de spectacles (théâtre Piccolo, Espace des Arts, Conservatoire…) qui font la richesse culturelle de notre ville au quotidien et de profiter de spectacles spécialement pensés pour l’événement. Cette année, ces journées du patrimoine auront une saveur toute particulière puisqu’après dix ans de fermeture au public, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent dévoilera son incroyable restauration. Sans oublier les visites des lieux et des édifices emblématiques de notre ville, cette édition 2019 promet une plongée exceptionnelle au cœur du patrimoine chalonnais.

La Ville de Chalon-sur-Saône propose un large programme de visites et d’ateliers parfois inédits, pour tous les âges faisant découvrir ou redécouvrir son riche patrimoine, cette année en lien avec le thème « Arts et divertissement ». Cette année, ces journées prendront toutefois une couleur toute particulière à Chalon-sur-Saône, puisqu’après dix ans de fermeture au public, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent, seul cloître associé à une cathédrale dans toute la Bourgogne, sera rouvert au public. Il a fait l’objet de fouilles qui permettent de mieux connaître son histoire, relatées dans un film que vous pourrez découvrir à l’Espace Patrimoine. Il a également bénéficié d’importantes restaurations, et même une re-création, celle de la quatrième aile, disparue au cours du XIXe siècle. C’est donc un cloître tel que vous ne l’avez jamais vu qui vous sera alors dévoilé.

Et comme elle lui est historiquement associée, la tour du Doyenné sera également accessible tout au long de ce week-end !

Les Arts de la Rue et de l’Espace Public ne seront pas en reste avec la présentation du travail de création de la Compagnie Équinoctis place Pierre Sémard, l’ensemble témoignant de la richesse et de la diversité du spectacle vivant et des lieux qui lui sont associés au sein de notre cité.

Comme chaque année, bien sûr, l’hôtel de ville, la cathédrale, les musées, la bibliothèque, le bastion Saint-Pierre, une partie de l’ancien hôpital, et bien d’autres sites encore, seront ouverts, afin de permettre à chacun de découvrir ou de redécouvrir Chalon-sur-Saône.

Nous vous proposons de découvrir un florilège des grands rendez-vous.

LES TEMPS FORTS CHALONNAIS

> LES EVENEMENTS

CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE SAINT-VINCENT

Après dix ans de fermeture pour travaux de restauration, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent rouvre ses portes au public lors des journées européennes du patrimoine. Ce sera l’occasion de redécouvrir le seul cloître cathédral conservé en Bourgogne-Franche-Comté.

➔ Samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

RDV : place du Cloître

DIFFUSION D’UN FILM SUR LES FOUILLES DU CLOÎTRE

Les fouilles archéologiques menées par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) dans le cloître de la cathédrale Saint-Vincent ont permis d’importantes découvertes. À cette occasion, un film de présentation des fouilles sera diffusé à l’Espace Patrimoine.

➔ Samedi et dimanche de 9 h à 19 h

RDV : 24, quai des Messageries

PRÉSENTATION DU SPECTACLE EN CREATION « ESPÈCES D’ESPACES » en partenariat avec le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public

La compagnie de cirque Équinoctis en résidence à Chalon va présenter sa démarche de création de son nouveau spectacle Espèce d’Espaces. La Cie s’implante avec ses chevaux là où on ne l’attend pas, au cœur des villes, dans des lieux de brassage. Le temps fort lors des journées du patrimoine permettra de présentation de la démarche illustrée par un extrait du spectacle en cours de création, un temps d’échanges avec le public et une « rencontre » avec les chevaux.

➔ Samedi et dimanche, de 10 h 30 à 12 h

RDV : place Pierre-Sémard

> EXPOSITIONS

« LES ARTS ET DIVERTISSEMENTS À CHALON-SUR-SAÔNE »

Projection d'images anciennes par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône.

➔ Samedi de 14 h à 18 h

RDV : 9, rue Philibert-Guide

> VISITES SUR RESERVATION auprès de l’Espace patrimoine au 03.85.93.15.98 avant le vendredi 20 septembre midi ou sur place dans la limite des places disponibles

L’HOTEL DE VILLE : LE CABINET ET LE BUREAU DU MAIRE

Présentation du Cabinet et du bureau du Maire par Monsieur le Maire.

➔Samedi à 13 h 30, 14 h, 14 h 30 et 15 h

Durée de la visite : 30mn

RDV : 3, place de l’Hôtel-de-Ville

LA TOUR DU DOYENNE

Visite en compagnie de deux guides conférenciers des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Les participants pourront notamment gravir la tour et bénéficier d’une lecture de paysage.

➔ Samedi à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h

Dimanche à 9 h, 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h

Durée de la visite : 1 h

RDV : square F. Jay-Gould, quai de l’Hôpital

L’ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALER

Ancienne Maison de la Culture, il s'agit d'un lieu multiple : théâtre, danse, musique, cirque s’y épanouissent pleinement. Mais c’est aussi un bâtiment singulier dans la ville, récemment rénové, avec son architecture contemporaine mêlant béton et verre. Des visites des coulisses et des espaces publics seront proposées par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et un professionnel de l'Espace des Arts.

➔ Samedi à 10 h, 14 h, 15 h 30, et 16 h

Durée de la visite : 2 h

RDV : 5 bis, avenue Niépce

LE THÉÂTRE PICCOLO, DE L'ENTRÉE DES ARTISTES AUX ESPACES DÉVOLUS AU PUBLIC

Visite du théâtre, avec sa salle « à l’italienne » du XIXe siècle, par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

➔ Dimanche à 11 h, 14 h 30 et 17 h

Durée de la visite : 2 h

RDV : 34, rue aux Fèvres

L’ABATTOIR, CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC

Visite guidée du site des anciens abattoirs de Chalon-sur-Saône par un guide conférencier et des professionnels du Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public ainsi que de la salle de concert LaPéniche.

➔ Dimanche à 14 h

Durée de la visite : 2h

RDV : 52, quai Saint-Cosme

LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

Découvrez les coulisses du conservatoire du Grand Chalon ! Visites insolites de l’auditorium assurées par le personnel du conservatoire.

➔ Samedi à 14 h 30 et 15 h 30

Durée de la visite : 45 mn

RDV : 1, rue Olivier-Messiaen

