L’Université de rentrée des JCE de Bourgogne-Franche-Comté s’est tenue à Chalon  

Retour en images sur l’Université de rentrée 2019 des JCE de Bourgogne-Franche-Comté qui a eu lieu à Chalon.

Ce samedi 14 septembre une cinquantaine de membres de la fédération régionale des Jeunes Chambres Economique de Bourgogne-Franche-Comté s’est retrouvé à la Maison des Associations, à l’espace Jean-Zay pour l’Université de rentrée. Une journée placée sous le signe de la convivialité et du dépassement de soi, grâce à deux ateliers : l’un sur l’improvisation et le second à travers un débat mouvant.

Ce fut également l’occasion de faire la promotion des deux prochains temps forts du mouvement, à savoir le congrès national du 21 au 24 novembre à Toulouse, puis le congrès régional à Montbard les 7 et 8 décembre.

Le maire de Chalon Gilles Platret est venu saluer les participants, les félicitant pour tout le travail qu’ils accomplissent au profit de leurs concitoyens, et a tenu à renouveler le soutien de la Ville à la JCE locale, qui participe activement au rayonnement du territoire chalonnais.

G.H.T.