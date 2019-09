Rencontre avec Valentin Clerc, jeune comédien chalonnais

Le Clin d’oeil Info-Chalon

Présent à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône dans le cadre de la résidence de la Compagnie Les Encombrants, Valentin Clerc s’est rendu avec beaucoup d’enthousiasme au Lycée Hilaire de Chardonnet, où il a effectué sa scolarité, échanger avec les élèves, option théâtre. Nous l’avons rencontré avant une répétition de la pièce ‘OVNI’ que le public a pu découvrir, en partie, lors de la présentation d’une étape de travail, jeudi et vendredi dernier.

C’est avec une certaine émotion que Valentin Clerc est revenu à Chalon-sur-Saône et plus précisément à l’Espace des Arts mais également au Lycée Hilaire de Chardonnet où il a pu bénéficier, dans le cadre des options proposées, jusqu’à 8h de théâtre par semaine. Si à l’époque, il n’avait pas encore l’idée d’en faire son métier et que son parcours s’est construit « au fur et à mesure » comme il nous le précise, il participe déjà avec beaucoup d’enthousiasme, aux sorties spectacles et aux « Lycéades », grand événement organisé à l’Espace des Arts et qui rassemble tous les élèves, option théâtre du département.

Après avoir fréquenté le Conservatoire d'Art Dramatique de Besançon et préparé un DEUST au Théâtre à Besançon (dirigé par Guillaume Dujardin), il entre à l’École Supérieure d'Art Dramatique de la Comédie de Saint-Etienne (promotion 27, parrainée par Pierre Maillet). Également acteur, jeune comédien sollicité, Valentin Clerc conseille, à toutes les personnes qui aimeraient faire ce métier, de « s’écouter le plus possible » et aux jeunes des options, précisément, de ne pas renoncer à leurs rêves : « À 17 ans, on a tellement le temps de rêver encore […]. On perd beaucoup de temps à se comparer aux autres dans ce métier mais il y a autant d’acteurs qu’il y a de personnes. Il faut croire en soi ! […] Quand j’ai rencontré ces lycéens, je me suis dit qu’on est tellement en recherche de soi à cet âge là. C’est le moment où on se définit et ils sont au bon endroit ! »

Aussi, c’est avec beaucoup d’émotion que Valentin Clerc est revenu à Chalon-sur-Saône passer deux semaines en résidence à l’Espace des Arts. « C’est très émouvant pour moi d’être ici aujourd’hui. Je me disais souvent que quand je reviendrais dans ce lieu en tant que comédien, j’aurais réussi quelque chose » et c’est chose faite pour ce jeune comédien très talentueux et dont la prestation jeudi soir a séduit le public du Studio noir où les spectateurs étaient invités à faire part de leurs observations sur l’étape de travail présentée à cette occasion. Ce que Valentin Clerc apprécie avant tout dans le rôle qu’il incarne dans ‘OVNI’, c’est ce monologue qui lui permet « une longue traversée » et de « gérer seul les rythmes de ce langage parlé, toutefois poétique », qu’offre cette pièce de théâtre qui sera prochainement présentée à Dijon et à Beaune.

SBR