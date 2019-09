La Journée nationale du Sport scolaire a été célébrée comme il se doit au Collège Robert Doisneau à Chalon-sur-Saône

Cette grande fête pour promouvoir le sport scolaire a eu lieu mercredi 25 septembre.

La matinée de mercredi a été consacrée à la découverte « des activités sportives de l’UNSS (Union Nationale Sportive du Sport Scolaire) », comme nous l’explique Maude Jules, professeure d’Education Physique et Sportive. Aujourd’hui, 2 700 000 élèves sont licenciés dans les fédérations sportives scolaires. Durant 2 heures, les classes de 6e de ce collège qui offre déjà une option basket avec le CBC (Chalon Basket Club) et une option handball avec le ASHBCC (Association Sportive Handball Club Chalon-sur-Saône) avec l’intervention de Jérémy Masson, ont pu s’essayer, à leur plus grande joie, au mini-foot, au handball, au badminton et à la gymnastique rythmique ; de quoi faire naître des vocations ou simplement l’envie de pratiquer ces disciplines à l’année.

