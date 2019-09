FOIRE DE CHALON - Samedi soir, la foire s’est embrasée avec le groupe « No Name » !

Le photoreportage info-chalon.Com

Samedi, à partir de 21 heures 30, les organisateurs de la foire de Chalon-sur-Saône avaient programmé un concert avec la venue au cœur des festivités du groupe « No Name ».

Ce groupe, aux influences Pop Rock composé de : Thierry (Basse), d’Arnault (guitare électrique), de Florent (guitare électrique), de Fabien (Batterie) et d’Isabelle (chant) a enchainé les morceaux avec succès (Billy Idol « Rebel Yell », Lenny Kravitz « Are You Gonna Go My Way », Niagara « J’ai vu »…).

Cette soirée s’est déroulée dans une très grande convivialité et a permis une nouvelle fois au groupe « No Name », de faire vibrer, danser et chanter un public venu nombreux les applaudir.

C’est tout naturellement qu’ils étaient ovationnés et remerciés en fin de soirée pour la qualité de leur prestation.

Le Photoreportage