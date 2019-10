Ambiance lors du repas des anciens du comité de quartier de la citadelle

ce dimanche salle de restaurant Marcel Sembat à Chalon…

Ils étaient une soixantaine ce dimanche midi pour le repas des anciens organisé par le comité de quartier de la citadelle. Il se déroulait dans la petite salle Marcel Sembat. La préparation était confiée à la boucherie traiteur La Chalonnaise de Paulo Ribeiro, le dessert était confectionné par la boulangerie Féérie Gourmande de Mr et Mme Chaudat, le pain et les gougères par la boulangerie Bannette, uniquement des commerçants de la rue de la citadelle. L’animation était confiée à Melle Lise (chansons, comédie, humour) qui chantait Paris.

Après avoir remercié le maire de Chalon, les élus, personnalités, présidentes et présidents de comités de quartiers, la presse locale et les commerçants. Il souhaita la bienvenue aux participants de ce traditionnel repas des anciens du quartier.

Il enchaina avec humour : « Le thème de ce repas cette année sera « capital », car il représentera celui de la plus belle ville du monde après Chalon (évidemment), Paris ». Il évoqua une nouvelle importante pour le comité à savoir le nouveau local mis à disposition au 33 rue Hoche (derrière stade Garibaldi). Il évoqua également les manifestations effectuées par le comité durant toute l’année avec notamment le 13e vide-greniers de septembre dernier qui fut une totale réussite. La fête de la St Mathieu qui fut également une réussite avec la vente de vin doux et corniottes rue de la Citadelle. Les bénéfices de toutes ces manifestations permettent à la participation de certaines actions (voyage, déjeuner convivial avec animation, distribution d’environ 400 colis de Noël…). Il remercia également la reine du quartier, Laura Détroit pour sa gentillesse naturelle, sa bonne volonté, sa présence aux réunions, aux manifestations. « Je souhaite à tous les quartiers d’avoir une Reine comme Laura ». Il annonça d’ailleurs une future Reine du quartier en la personne de Kelly Moussinga Prudon (infos à venir sur info-chalon.com). Pour conclure, le président Didier de Carli cita cette phrase : » On ne devient quelqu’un de bien qu’en faisant le bien autour de soi. C’est ce que font, entre autres, tout au long de l’année l’ensemble des comités de quartiers par leurs actions ».

« A la Citadelle, la vie est belle ! »