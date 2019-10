Rendez-vous mardi 19/11 de 09h30-12h au 12 E rue Général Leclerc à Chalon sur Saône

ACTIVE ET ORGANISE UN PETIT-DÉJEUNER D'INFORMATION

À DESTINATION DES CRÉATEURS ET PORTEURS DE PROJETS

MARDI 19/11/2018 - 09H30-12H

[ Petit-déjeuner/Réseau - Agréments et financements de l'ESS ]



Rendez-vous mardi 19/11 de 09h30-12h

au 12 E rue Général Leclerc à Chalon sur Saône



Active pôle de l'économie solidaire invite tous les créateurs et porteurs de projet à un petit déjeuner réseau, pour s'informer sur les agréments et financements de l'ESS.

La rencontre se déroulera autour d’un petit-déjeuner convivial.

Gratuit - Inscription obligatoire

CONTACTS



Antoine FILIPEK / antoinefilipek@active71.org / 03 85 90 05 50

