CHALON 1 - Les conseillers départementaux Gonthier et Verjux-Pelletier vous invitent à une réunion publique

Lundi 4 novembre à 18h - Salle des fêtes de Crissey.

Madame Verjux Pelletier et monsieur Raymond Gonthier , Conseillers Départementaux Chalon 1, organisent une nouvelle réunion publique à Crissey lundi 4 novembre à 18 h salle des fêtes et seront accompagnés de leurs Remplaçants madame Annick Berthier et monsieur Wadie El Asri.

"Après Farges en 2016, Chalon en 2017 , Champforgeuil en 2018 nous poursuivons notre engagement qui consiste à rencontrer les habitants du canton conjointement aux informations adressées régulièrement via des courriels et réseaux sociaux".

Cette nouvelle réunion publique concerne l’ensemble des habitants du Canton Chalon 1 à savoir : Champforgeuil – Crissey – Farges les Chalon – Fragnes-La Loyère – Virey le Grand ainsi que les quartiers chalonnais Clair Logis – Stade – Fontaine aux loups – Plateau St Jean et Prés St Jean.

Cet échange permettra de faire le point sur les dossiers du département et établir le bilan des deux Conseillers Départementaux à l’issue de la quatrième année de mandat depuis l’élection en mars 2015.