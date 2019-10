Trois membres de l'Unité locale de la Croix Rouge de Chalon-sur-Saône récompensés pour avoir sauver une vie

Vendredi, en fin d'après-midi, à la Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône, trois membres de l'Unité locale de la Croix-Rouge Française ont été récompensés pour avoir sauver la vie d'un homme lors d'un match de handball, en mars dernier. Plus de détails avec Info Chalon.

À 18 heures 30, hier, il y avait du monde dans le salon d'honneur de la Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.



Il s'agissait de récompenser 3 membres de l'Unité locale de la Croix Rouge Française —par ordre alphabétique, Valentin Groffier (20 ans), Simon Heintz (27ans) et Abdel Kérim Younous Moussa (43 ans) —qui se sont brillamment illustrés en sauvant la vie d'un homme, en faisant preuve de réactivité, de courage et de sang-froid dans le calme et avec professionnalisme.



Ainsi, alors qu'ils assistaient à titre privé à un match de handball, le dimanche 24 mars, à Tournus, les 3 Chalonnais sont intervenus alors qu'un homme de 46an, un joueur de l'équipe Tournusienne, était victime d'un arrêt cardiaque.



Leur intervention a été déterminante. Quant à la victime, à présent sortie de l'hôpital de Mâcon,elle est en parfaite santé.



Les félicitant pour ce geste salvateur, Je an-Jacques Boyer, le sous-préfet de Chalon-sur-Saône, dans son discours, rappellait qu'à chaque manifestation sportive et culturelle, les membres de la Croix Rouge Française «répondaient toujours présents» et tenait à les remercier «au nom de l'État» pour leur action avant de céder la parole à Camille Monnot, président de l'Unité locale de la Croix Rouge de Chalon-sur-Saône.



Ensuite, le sous-préfet a remis aux 3 héros du jour, une lettre de félicitation du préfet de Saône-et-Loire, Jérôme Gutton, lequel leur adressait par la présente ses «plus vives félicitations pour ce comportement».



Étaient également présents, hormis les représentants de la Gendarmerie et des sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône, Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire, Raphaël Gauvain, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Christian Marmillon, vice-président du Grand Chalon en charge des Gens du voyage, de la Coopération décentralisée et des Échanges internationaux, Pierre Desray, président de la délégation régionale de la Croix Rouge de Bourgogne Franche-Comté, et Jean-Guy Cinquin, président de l'antenne départementale de la Croix Rouge Française.



Ce dernier nous expliquait être «doublement intéressé» car il a été pendant 16ans président d'un club de handball.



Si Simon est mélomane à ses heures perdues, Frédéric Groffier et sa femme sont, quant à eux, fiers de leur fils, Valentin, lequel rêve d'intégrer le corps des sapeurs-pompiers militaires. Pour Madeleine, infimière et femme d'Abdel Kérim, elle nous dit ne pas être étonnée de son mari, lequel, avec plus de 30 ans d'expérience, a commencé à être secouriste à l'âge de 13 ans au Tchad!



Cet acte prouve également l'importance d'être formé aux premiers gestes de secours utiles pour sauver des vies.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati