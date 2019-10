'Autobiography', Cie Wayne McGregor à l'Espace des Arts

Une pièce époustouflante pour 10 danseurs !

Le chorégraphe britannique McGregor est fasciné par la science et la technologie. Ses collaborations avec des chercheurs en neurosciences, des cardiologues, des chirurgiens, et autres scientifiques ont toujours nourri son travail. Autobiography ne déroge pas à la règle. Car cette œuvre n’est autre que la transposition chorégraphique du propre génome de Wayne McGregor, analysé par la Clinique génétique du futur. Cette empreinte ADN que forment les 23 paires de chromosomes que contient notre génome compose aussi les 23 séquences ou les 23 « tranches de vie » de ce ballet époustouflant. Car, plutôt qu’un récit autobiographique conventionnel, le chorégraphe a choisi vingt-trois influences, artefacts ou souvenirs qui ont joué un rôle important dans son existence. Et comme dans la vie réelle, il a joué la surprise et l’imprévisible, en laissant le soin à un algorithme d’organiser l’ordre dans lequel ces séquences seront distribuées à chaque représentation. Autrement dit, chaque spectacle est unique et reflète une infinité d’interprétations possibles.

Les dix danseurs y déploient leurs corps flexibles et athlétiques dans une série de mutations et de brassages, en déroulés sinueux, en changements inattendus de directions, en propulsions soudaines. Ils s’accrochent les uns aux autres, énigmatiques hélices, et se détachent comme de merveilleux fantômes, baignés par une brume légère, avec des effets visuels aussi impalpables et évanescents qu’un rêve, sur une musique atmosphérique.

LUN 14 OCT 2019 — 20h