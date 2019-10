Bilan positif pour le Self Defense de Rue en ce début de saison

Lundi soir, nous sommes allés à la rencontre de l'entraîneur de Self Defense de Rue. L'occasion pour Info Chalon de dresser un premier bilan depuis la rentrée.

Lundi, à 20 heures, lorsque nous franchissons les portes de la Salle Bornet, à Chalon-sur-Saône, ils étaient 26 élèves à suivre avec attention le cours de Self Defense de Rue sous la houlette de Yannick Lahmar, instructeur et président de la Fédération COS (Close Combat Operational System) et Michel, le préparateur physique du club.



L'occasion pour nous de dresser un premier bilan depuis la rentrée du club, le mercredi 11 septembre dernier, auprès de Yannick.



Ce dernier nous apprend qu'il y a, à l'heure actuelle, 32 licenciés dans le club.



«Je suis satisfait de mes élèves, ils sont enthousiastes et assidus. Ils progressent bien et tout le monde s'entend bien», nous dit Yannick à leur sujet.



Côté actualités, le sage prévu le 24 novembre prochain a été annulé mais celui du dimanche 8 décembre (30 euros la journée et lieu à définir) est lui maintenu. Les cours seront dispensés par un intervenant externe, Ofir, fondateur du Hagana System, professionnel de la sécurité avant tout, instructeur pour les forces spéciales et expert reconnu en Krav-Maga. Intervenant depuis 2013 à l'Olympique de Marseille, ce maître en la matière a été choisi, en avril dernier, pour être ambassadeur du Krav-Maga pour Adidas, une reconnaissance de taille!



Une journée qu'Info Chalon ne manquera pas de couvrir.



Quant à Gérard, le président du club, il aimerait recruter d'autres jeunes pour la section jeunesse du Self Defense de Rue, notamment pour le mercredi après-midi.



«Ceux qui veulent venir, la porte est ouverte!», souligne Yannick, à ce propos.



L'instructeur, surfant sur la bonne dynamique du club, aimerait créer une chaîne YouTube. Avis aux amateurs!



Les frais d'inscription sont de 210 euros pour les majeurs, 150 euros pour les moins de 18 ans et 70 euros pour les moins de 10 ans. Il y a également des tarifs familiaux dégressifs, ainsi on paye 170 euros par personne si 2 personnes de la même famille s'inscrivent et 150 euros pour 3 personnes de la même famille.



Si vous aussi, vous souhaitez découvrir ce sport, vous pouvez prendre contact au numéro suivant : 07 88 48 40 99.



Les entraînements se déroulent les lundis et mercredis soir de 20 heures à 22 heures, à la Salle Bornet, 17 Rue Général Giraud, à Chalon-sur-Saône.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati