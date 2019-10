Soirée d’inauguration à l’hôtel-Restaurant le Saint Régis ce mercredi soir à Chalon sur Saône

Le photoreportage info-chalon.com

Mercredi soir, à partir de 18 heures 30, Fabrice Thibert, le Directeur de l’Hôtel-Restaurant du Saint Régis, situé 22 Boulevard de la République à Chalon-sur-Saône, assisté de Valery Meulien et de tout le personnel de l’établissement, avait convié de nombreux chalonnais à l’occasion de la soirée d’inauguration qui fait suite à la fin de nombreux travaux entrepris.

Une centaine de convives ont pu ainsi déguster dans le restaurant gastronomique dirigé par le chef étoilé Valéry Meulien, quelques spécialités culinaires dont il a le secret !

Fabrice Thibert, Directeur de l’établissement depuis le mois d’avril 2019 confiait à info-chalon : « Ce soir, nous fêtons l’inauguration de la fin des travaux de rénovation qui ont duré plusieurs mois dans l’Hôtel Saint Régis. Ainsi, toutes nos chambres ont été rénovées et le restaurant qui était fermé depuis 2 ans, a été ouvert le 7 juin en partenariat avec le chef étoilé Valéry Meulien. Nous avons également créé un bar et fait quelques autres petites modifications au sein de notre établissement. Nous souhaitons désormais que la clientèle vienne nombreuse afin de passer d’excellents moments dans notre hôtel-restaurant ».

Lors de cette soirée, on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Sophie Landrot, Adjointe en charge du développement du commerce chalonnais et de l'animation de la ville, et de nombreuses autres personnalités locales !

Le photoreportage info-chalon.com