A Chalon, l'exposition de champignons et plantes sauvages vous attend

Ce week-end à Chalon et comme chaque année, le 3e week-end d'octobre, la Société des Sciences Naturelles et Mycologique organise une exposition consacrée aux champignons et plantes sauvages de notre région. Cette année, elle aura lieu ce samedi 19 de 14h à 18h30 et Dimanche 20 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h à la Maison des Syndicats, 2 rue du Parc à Chalon. Entrée libre. Entre 250 et 300 espèces de champignons vont seront présentées, toutes identifiées par une fiche descriptive. Un important nombre de plantes sauvages sera également exposé. Participation de la Direction du développement durable du Grand Chalon, de l’association ornithologique et mammologique de Saône-et-Loire et du Photo club Nicéphore Niepce. Les enfants et les adultes pourront tester leur connaissance grâce à un dispositif ludique fabriqué par un membre de l'association. Evelyne Lefebvre, adjointe au maire de la ville de Chalon en charge des espaces verts et du développement durable et Dominique Rougeron, conseillère municipale sont venus féliciter le Président Jean-Paul Donguy et les membres de l'association pour cette belle exposition. Entrée libre.