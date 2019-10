MUNICIPALES A CHALON - Pour Alain Rousselot-Pailley, "Gilles Platret préfère son parti à Chalon sur saône "

Nous apprenons aujourd’hui que Gilles Platret a été désigné vice-président du parti Les Républicains (LR), en charge de représenter le courant idéologique de la droite extrême dont il a été le porte-parole sous la présidence de Laurent Wauquiez.

Il est décidément très loin, le temps de la promesse du candidat de 2014 d’être « Maire à 100 % ». Au lendemain de son échec aux législatives en 2017, il l’avait à nouveau promis, on ne l’y reprendrait plus. Chassez le naturel, il revient au galop.

Vivre ensemble, sécurité, attractivité et développement durable. Le travail de porte à porte et d’écoute que nous conduisons depuis septembre montre que les attentes sont très fortes. Le Maire doit être au service de Chalon et des Chalonnais. Il doit être là pour servir, et non pas pour se servir.

En mars prochain, les Chalonnaises et les Chalonnais auront la possibilité de choisir un Maire à 100% pour leur ville.

Alain Rousselot-Pailley

Liste « Ensemble Chalon »

Candidat investi par la République En Marche