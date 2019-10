Pièce de théâtre coup de poing à l’Espace des Arts !

Christine Citti (texte) et Jean-Louis Martinelli (mise en scène et scénographie) ont présenté jeudi et vendredi dernier à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, 'Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner' ayant pour thème des jeunes mineurs dans les foyers d’accueil d’urgence.