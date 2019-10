Le whiskey n'aura plus de secrets pour vous après les rasades artistiques du 7 novembre à Chalon

C’est en quelque sorte la matrice de l’Eire que les béni-oui-oui de sa culture savamment orchestrée auront à scruter dans tous les sens le jeudi 7 novembre à partir de 20h30, salle Marcel-Sembat de Chalon-sur-Saône. Et puis comment imaginer une seule seconde que les démons de la bougeotte ne s’empareront pas des plus prompts à s’enflammer, danses, musiques et chansons irlandaises étant là pour une espèce de partie de campagne à la verdeur maintes fois illustrée ?

Du direct pour davantage de plausibilité

Une fraction importante de la genèse de l’Irlande donnera à voir les yeux grands ouverts et à entendre l’oreille aux aguets. Il y aura de quoi, puisque c’est le fameux whiskey qui coulera alors de source, exhalé au moyen de la danse remuante, de la musique ensorceleuse et de la chanson fondatrice made in Ireland. Le spectacle « Whiskey you are the devil », par la compagnie Danceperados of Ireland, de cinq ans d’âge, sera sans équivoque, avec un esprit festif entièrement tourné vers la vitalité via une technicité permettant les plus belles exhibitions. La chorégraphie est due à Michael Donnellan, double champion du monde de danse, par ailleurs danseur émérite des compagnies Riverdance et Lord of the dance, le directeur artistique étant Petr Pandula, auteur de cette histoire galvanisante. Eimhin Liddy, le directeur musical, loue pour sa part les qualités de ce spectacle à la véridicité manifeste ainsi qu’à la tenue de route certaine : »C’est du direct, du live, ce n’est pas préenregistré. Pour les artistes c’est beaucoup mieux, car il y a plus de pression sur eux, mais aussi plus de plaisir. » Au mois de novembre Danceperados effectuera une tournée en France, et les atomes crochus semblent inusables. «Je trouve qu’en France le public a beaucoup d’énergie, c’est très vivant. Les Français sont les plus proches des Irlandais pour ça. En Suisse par exemple, le public est beaucoup plus réservé et timide. » Cette œillade d’Eimhin incite fichtrement à la connivence de bon aloi…

Les renseignements pratiques

Tarifs : de 38,00 à 48,00 euros. Infos auprès d’A Chalon Spectacles (03.85.46.65.89, spectacles@achalon.com). Points de location : billetterie internet&grandes surfaces, réseaux France Billet et Ticketnet.

Michel Poiriault

poiriault.michel@wanadoo.fr