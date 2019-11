A Chalon : on a fêté Halloween au quartier des Aubépins

ce jeudi après-midi…

Sorcières, citrouilles, nonnes, pirate-fantôme, faucheuses, zombies, vampires... le cortège était composé d'une soixantaine d'enfants accompagnés de leurs parents. Ils se sont retrouvés à Carrefour Chalon nord et ont semé la peur jusqu'à la maison de quartier des aubépins. Concours de déguisements, soupe de potiron, gâteaux d'halloween, crêpes, boissons et bien évidemment bonbons attendaient les enfants et les parents. Cet après-midi d'halloween était organisé par le comité de quartier des aubépins. Une belle réussite saluée par Bernadette Vellard, conseillère municipale de la Ville de Chalon.

Les parents étaient également déguisés