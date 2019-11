Pour réussir Noël, quoi de mieux que d’offrir des chocolats Jeff de Bruges !

Toute une nouvelle collection de chocolats très savoureux à offrir pendant les fêtes!

Caroline et Pascal MAKSE, les récents gérants de la boutique ‘Jeff de Bruges’ 5 rue du Châtelet à Chalon sur Saône, vous proposent de délicieux chocolats ainsi que les dernières nouveautés de chocolats pour les fêtes de fin d’année.

Dans cette jolie chocolaterie, vous découvrirez des assortiments variés tels que : coffrets, ballotins, tablettes, oursons en guimauve, marrons glacés, dragées, figurines en chocolats … ainsi que les dernières créations qui raviront vos papilles! Car Jeff de Bruges c’est tout une gamme de chocolats succulents.

Les recettes sont imaginées par le maître chocolatier et son équipe qui teste les saveurs. Aussi découvrez les délicieux pralinés, avec des noisettes, des amandes… au chocolat au lait, noir ou blanc… toute une variété de recettes soigneusement élaborées sans huile de palme, sans matières grasses végétales hydrogénées et sans OGM (Organisme Génétiquement Modifié).

Chez Jeff de Bruges, c’est l'imagination qui est au pouvoir afin de vous proposer des recettes originales. C’est pour toutes ces raisons que cette année encore, Jeff de Bruges a été désigné « Meilleure Chaîne de Magasin 2019-2020 » dans la catégorie « Chocolateries ».

Chocolats Jeff de Bruges, élaborés par des maîtres chocolatiers !

« Jeff de Bruges » 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, tél 03 85 43 65 66. Ouvert le lundi après-midi et du mardi au jeudi de 9 h30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 h et vendredi et samedi de 9 h 30 à 19 h (Ouverture exceptionnelle tous les dimanches de Décembre).

Publi-information