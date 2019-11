A noter sur votre agenda : Samedi 23 novembre : Bourse aux skis organisée par le Club Alpin Français de Chalon s/Saône

de 13h à 18h, au réceptif du stade Léo-Lagrange...

Samedi 23 novembre au réceptif du stade Léo-Lagrange de 13h à 18h se déroule la 2e Bourse aux skis, rando et montagne du Club Alpin Français. Quelques chiffres de la précédente édition : plus de 2500 articles en vente, 150 vendeurs, plus de 600 articles vendus, plus de 700 visiteurs. Toutes les infos...