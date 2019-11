CONEXT DAYS - Deux jours pour immerger les entreprises industrielles dans l'ère du numérique et du digital

Encore un tiers des entreprises françaises est à la traîne sur la question des mutations numériques et digitales, pour cette 2e édition des Conext Days, Nicéphore Cité tend la main aux PME-PMI de Saône et Loire afin qu'elles préparent les transformations en cours. Les explications d'info-chalon.com

UIMM de Saône et Loire, MEDEF , Institut Image/Arts et Métiers Paris Tech, Nicéphore Cité, IUT de Chalon sur Saône, tous les acteurs tant industriels que numériques du bassin chalonnais sont mobilisés à l'occasion des deux jours du Conext Days, organisés dans les salons du Colisée, mercredi et jeudi. Avec le Conext Days, les entreprises désireuses de mieux appréhender les mutations technologiques en cours auront à leur disposition tout un parterre de professionnels, désireux de partager leurs compétences. Des compétences qui touchent l'intégralité des domaines de la vie d'une entreprise, qu'il s'agisse du process technique à proprement parler comme ceux de l'ensemble des autres domaines qui touchent au quotidien de la vie de l'entreprise.

Ce mardi, aux côtés de Juliette Méténier-Dupont, Présidente de Nicéphore Cité et de Jean-Vianney Guigue - Vice Président du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur, les organisations professionnelles que sont le MEDEF de Saône et Loire, représenté par son Président Laurent Letourneau et l'IUMM 71, représenté par sa secrétaire générale, Isabelle Laugerette, ont salué la mobilisation des pouvoirs publics sur cette question cruciale pour le devenir des entreprises locales. Laurent Letourneau a rappelé toute l'importance des questions formulées autour du numérique et du digital alors même que ce sont plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui sont en jeu dans les toutes prochaines années.

Cette 2ème édition s’articulera sous forme de tables rondes consacrées à la robotique / cobotique, la maintenance prédictive, le jumeau numérique …. Olivier Lluansi, Délégué aux territoires d'industrie auprès du Ministre de l'économie et des finances dressera à cette occasion un point d'étape sur les enjeux globaux et les défis auxquels sont confrontés les territoires.

L’après-midi sera consacré aux compétences de demain avec notamment l’intervention de Linkedin et d’Idriss Aberkane, spécialiste des neurosciences et de l’intelligence artificielle.

CO-NEXT DAYS proposera également un espace professionnel exposants et des rencontres BtoB. Ainsi, qu’un défi technologique étudiants Fischertechnik avec la mobilisation de 70 étudiants issus de Bac Pro à Bac +5.

Laurent Guillaumé