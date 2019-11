Dimanche 10 novembre : Loto du comité de quartier des Prés Saint-Jean

salle du Clos Bourguignon à Chalon…

Le comité de quartier des Prés Saint-Jean organise un loto en 18 parties, dimanche 10 novembre au Clos Bourguignon. Vente des cartes dès 12h30. Tarifs : 1 carte = 7€, 2 cartes = 12€, 3 cartes = 15€, 5 cartes = 20€, le carton de 3 = 12€, le carton de 6 = 20€. Début des jeux à 14h. De nombreux lots à remporter : bons d'achat 50, 100, 200€, jambon, rosette, terrine, four à micro-ondes, plancha, cafetière, tablette, casque stéréo et bien d'autres... Bingo 100 et 50€. Buvette et petite restauration sur place.