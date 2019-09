Dimanche 1er septembre 2019, place au Forum des associations

Châtenoy-le-Royal, commune de 6229 habitants peut se targuer d’avoir une vie associative importante avec 55 associations répertoriées et actives.

Qui dit Forum dit lieu de rassemblement, un lieu ou se retrouvent celles et ceux qui veulent voir ou être vus. C’est l’esprit que tient à véhiculer l’équipe organisatrice de ce Forum des associations de Châtenoy-le-Royal, mais aussi l’occasion de promouvoir le mouvement associatif pour son action sociale et fédérative au sein d’une communauté.

Au départ cette idée a été lancée par l’Office Municipale des Sports pour mieux faire connaître le mouvement sportif local, avant de s’étendre à l’ensemble des associations qu’elles soient de loisir (12), culturelles (8), sportives (16), sanitaire, de protection animal, d’Anciens Combattants et quelques associations diverses (5), au total 44 associations. Si l’on ajoute les 11 associations purement rattachées à la vie scolaire ou de parents d’élèves, ce sont bien 55 associations (actives) que comptent la commune.

En réunissant ces associations une fois par an, en général début septembre, le Comité d’organisation de six membres, tous faisant partie de l’une de ces associations, s’évertue essentiellement à mettre en avant la vie des associations pour qu’elles se fassent mieux connaître du public châtenoyen ou d’ailleurs, de par leurs activités mais aussi pour recevoir des inscriptions, nouer des relations avec des visiteurs possible bénévoles qui assureront ainsi la pérennité de l’entité associative. Le choix est vaste.

Bien évidemment un tel évènement est soutenu par la Municipalité châtenoyenne qui voit ainsi, une nouvelle fois, une volonté d’assurer ce lien social entre tous. Hélas toutes les associations ne répondent pas à ce mouvement et c’est quelque part un peu regrettable d’autant que certaines ont un besoin de renouveler leurs effectifs dirigeants même si elles disent « n’avoir rien à vendre », mais tout en acceptant la subvention municipale annuelle.

Cette année ce sera une bonne trentaine d’associations qui seront présentes au gymnase Alain Colas, le dimanche 1er septembre 2019 de 11h à 17h. Un choix horaire voulu par le Comité d’organisation suite à un public demandeur. Une petite restauration et une buvette seront assurées par les bénévoles de l’organisation et des associations.

Une excellente occasion de venir faire connaissance avec la vie associative de Châtenoy-le-Royal et peut-être, également, soit de gagner des lots d’une tombola de bon niveau ou de faire un vol statique en montgolfière, dans l’après-midi, si le temps le permet. L’entrée du gymnase est gratuite.

JC Reynaud