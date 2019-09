Dimanche 1er septembre 2019 : Forum de toutes les associations châtenoyennes

Une bonne trentaine d’associations seront présentes sous les voutes du gymnase Alain Colas de 11h à 17h.

Derniers préparatifs pour l’équipe de bénévoles qui organise ce Forum de toutes les associations châtenoyennes, qu’elles soient culturelles, de loisirs, sportives et autres. Au total ce sera une trentaine d’entre elles qui se présenteront au public.

Pour le Comité d’organisation il s’agissait ce mardi 27 aout 2019, de faire un dernier point sur les aspects techniques afin que les associations puissent être mises dans de bonnes conditions d’installation.

En effet samedi matin, 31 aout 2019, les responsables associatifs sont convoqués dès 9h au gymnase Alain Colas afin de mettre en place leurs stands afin de pouvoir ouvrir au public dimanche 1er septembre dès 11h du matin, le maire Vincent Bergeret viendra faire un tour inaugural dès l’ouverture du Forum, afin de saluer les associations.

Innovation cette année, une ouverture à 11h le matin afin de permettre à du public demandeur de venir faire un tour et s’inscrire éventuellement aux activités proposées par les associations qui, faut-il à nouveau le rappeler, couvrent des activités nombreuses dans les activités de loisirs, culturelles et sportives, ou encore en direction de la santé comme l’Amicale du Don du sang pour ne citer que cette association.

Une tombola sous forme d’enveloppes gagnantes offrira de très jolis lots, et la aussi pour en citer quelques-uns : un parcours accro-branches à Givry, des places pour des matchs de l’Elan Chalon, des repas chez des restaurateurs chalonnais, des appareils ménagers, des soins de beauté, de très belles sacoches Mercedes et bien d’autres beaux lots d’excellente facture, l’enveloppe étant vendu 2€ pièce afin de couvrir les frais engagés.

Des démonstrations sportives sont programmées (Basket, judo, Yoseikan-Budo, Self défense, Zumba, etc.) ainsi que des démonstrations à l’intérieur des stands ( bridge, tennis de table, tir sur cible, dentelle, musique, etc.).

Bien évidemment et si la météo le permet, la montgolfière de l’entreprise Pascal Guinot TP sera présente sur le terrain de football en herbe et assurera des vols statiques au-dessus de l’ensemble sportif de ce quartier du Treffort. Une participation de 2 € sera demandée pour monter dans la nacelle.

Une buvette sera ouverte durant toute la manifestation afin de se désaltérer ou se restaurer, mais aussi pour déguster des sandwiches ou les pâtisseries préparées par les bénévoles de toutes les associations châtenoyennes.

La fermeture du Forum est prévue pour 17h et permettra ainsi aux associations, après le départ du public et le rangement du matériel, de partager une verre de l’amitié offert par la municipalité.

JC Reynaud

Forum des associations châtenoyennes

dimanche 1er septembre 2019

de 11h à 17h

Gymnase Alain Colas

avenue Georges Brassens

Châtenoy-le-Royal