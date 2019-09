Rentrée échelonnée pour chaque niveau au Collège Louis Aragon

Ce lundi 2 septembre 2019 voyait la rentrée de tous les niveaux au collège Louis Aragon de Châtenoy-le-Royal, une rentrée qui se fait en s’échelonnant à des heures différentes, les niveaux allant de la 6e à la 3e, y compris la classe ULIS

Le carrousel de rentrée a commencé avec les 6e à 9h30, suivi des 5e à 10h30, avec en plus la visite des Conseillers départementaux du canton, Isabelle Dechaume et Vincent Bergeret, venus saluer les élèves et se rendre compte également des travaux engagés par le Conseil départemental pour le Collège Louis Aragon. Ce sont en effet près de 310 000€ qui sont réservés pour une mise en conformité de l’accessibilité des sanitaires, du préau et des abords.

Durant cette après-midi de rentrée ce sont les 4e et les 3e qui ont terminées cette journée exclusivement réservée à l’accueil des élèves, par Madame la Principale, Christina Oliveira et par les professeurs. L’emploi du temps normal se fera dès ce mardi 3 septembre 2019.

JC Reynaud