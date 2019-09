Dimanche 15 septembre 2019 : Messe de rentrée musicale pour la Paroisse du Bon Samaritain

La salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal accueille cet évènement liturgique de la rentrée, animé par Laurent Grzybowski, auteur, compositeur et interprète de plusieurs centaines de chants religieux interprétés en France et dans le monde entier.

Tous les ans à pareille époque, la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais, paroisse qui couvre les huit clochers de Saint-Rémy, Les Charreaux, Lux, La Charmée, Saint-Loup-de-Varennes, Sevrey, Varennes-le-Grand et Châtenoy-le-Royal, organise sa « Messe de rentrée » pour les 21801 paroissiens de son secteur.

Cette année il appartient à Châtenoy-le-Royal de recevoir et d’accueillir les fidèles, sous les voutes de la salle des fêtes, avenue Maurice Ravel, avec un programme sur le thème « Prier et communier en musique »

Pour cela la Paroisse recevra un auteur, compositeur et interprète, Laurent Grzybowski et sa guitare. Pour Laurent Grzybowski ce sont 30 années de chansons profanes et spirituelles et quelque chose comme 14 albums, ce qui laisse place à un vaste répertoire.

Des chansons qu’il interprète en sillonnant les routes de France ou en parcourant le monde entier, persuadé qu’une chanson peut changer ce monde en chantant la paix et la fraternité. On le sait également journaliste à l’hebdomadaire « La Vie ».

Il est à l’aise aux Francofolies de La Rochelle, comme aux Journées Mondiales de la Jeunesse, ou en venant passer son message lors d’une messe comme ce sera le cas ce dimanche 15 septembre 2019, à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal ( voir le programme ci-dessous).

Nous avons rencontré le Père Jean-Robert Cortot, curé de la Paroisse du Bon Samaritain, qui tient à faire part d’un message



« Dimanche 15 septembre 2019 à la salle des fêtes de Chatenoy, aura lieu la journée de rentrée de la paroisse du Bon Samaritain. Je pense que nous avons besoin de marquer notre attachement à notre paroisse. Comme nous sommes prés de Chalon, il est facile d'aller ailleurs. Ce qui n'est pas possible partout en Saône et Loire, c'est une spécificité de l'agglomération chalonnaise.

Mais la paroisse reste le lieu « ordinaire », habituel, ou les catholiques d'un lieu se retrouvent. Un théologien a pu dire que c'était éminemment égalitaire. Nous pouvons jour après jour continuer à bâtir une histoire commune.

Cette année, une « école de prière » sera lancée , sans doute durant un grand temps liturgique , Avent ou Carême. Bien enracinés dans la prière, arrimés au Seigneur nous pourrons aller vers les autres sans crainte et avec un esprit d'ouverture. Un esprit ouvert à ce que l'Esprit Saint fait comme nouveauté aujourd’hui. La façon de vivre sa foi bouge, évolue. Nous faisons face à de nouvelles façons de vivre, de vivre la foi chrétienne. Nous avons aussi des blessures à panser.

C'est autant de défis pour ce que j'appelle les « chrétiens bien assis ». Comment nous renouveler ? Bonne rentrée à tous. »

JC Reynaud

Programme de la Journée du dimanche 15 septembre 2019

9h30 : accueil et causerie avec Laurent Grzybowski sur le thème « Dieu aime la musique ? »

10h30 : messe solennelle pour toute la Paroisse, animée par l’auteur et compositeur

12h apéritif offert par la Paroisse

12h45 : repas partagé tiré du sac

14h30 : animation festive avec Laurent Grzybowski afin de partager avec lui ce qui l’anime et ce qu’il a découvert au coeur de sa famille : sa foi dans le Christ.

Renseignement et contact : André Genot 06 79 54 28 91