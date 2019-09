22 septembre 2019 : Animation musicale à la chapelle de Cruzille avec le duo B&N

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les Amis de la Chapelle de Cruzille invitent Nicolas Forin et Bastien Baracco, le duo B&N, pour un concert exceptionnel à 15h, ce dimanche 22 septembre 2019.

En ouvrant, ce qui est sans aucun doute le joyau architectural de Châtenoy-le-Royal, les Amis de la Chapelle de Cruzille veulent une nouvelle fois la faire découvrir au plus grand nombre de châtenoyens, mais pas que ! Quoi de plus évident que de venir sur ces lieux, dans le quartier de Cruzille, lors des Journées du Patrimoine qui ont lieu ce week-end dans toute la France.

Un Monument Historique

La Chapelle de Cruzille sera ouverte au public uniquement le dimanche 22 septembre 2019 de 14h à 19h. Vestige de qui était le château de Cruzille à une époque, avant la révolution de 1789, demeure de plaisance d’une riche famille chalonnaise. La Chapelle a résisté, non sans mal, aux destructions successives du domaine et surtout grâce à son classement comme « Monument Historique » en 2001, échappant ainsi à une destruction programmée.

La suite on la connait, une association s’est créée en mars 2003, avec comme but d’aider à la restauration, à sa mise en valeur et à l’entretien de ce bâtiment historique. En 2007 d’importants travaux de restauration, en liaison avec les Bâtiments de France, ont été entrepris sur la toiture ainsi qu’à l’intérieur et ont redonné vie à son ensemble.

Une animation musicale le 22 septembre

L’association les Amis de la Chapelle, que préside actuellement Marie-Jo Bertin, s’évertue à faire vivre ce lieu avec des dimanches d’ouverture en période estivale, par des visites programmées ou en profitant des Journées du Patrimoine.

Cette année une animation musicale est proposée. Ce sont deux jeunes et talentueux musiciens qui ont « usé » leurs instruments dès leur plus jeune âge au Conservatoire du Grand Chalon, l’un, Nicolas Forin, comme percussionniste et chant choral,; l’autre, Bastien Baracco, comme trompette.

Deux amis dans la vie, qui ont depuis un parcours un peu différent, puisque Nicolas Forin continue sa formation comme chanteur lyrique en effectuant parallèlement des études de direction de choeur et d’orchestre.

Pour Bastien Baracco, avec un Diplôme d’Etudes Musicales en poche en 2018, il est entré en classe de perfectionnement au Conservatoire de Rueil-Malmaison, tout en poursuivant également des études de direction d’orchestre et en assurant un poste à l’Ecole de musique de Louhans.

Tous deux se produisent au sein d’orchestres symphoniques ou d’un Brass Band.

Ils interprèteront, ce dimanche 22 septembre 2019 à 15h, à la trompette et au clavier, un programme éclectique allant de Bach à Benny Golson, en passant par Camille Saint-Saens, ou un jeune compositeur comme Arthur Leplat voire de la musique populaire américaine.

