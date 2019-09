150 retraités châtenoyens à la découverte du cabaret music-hall Odysséo

Comme tous les ans les retraités de Châtenoy-le-Royal sont invités à participer à un voyage, moyennant une participation demandée. Cette année la sortie du jeudi 19 septembre 2019, a permis aux 150 inscrits d’aller à la découverte d’un cabaret, unique en Bourgogne, le cabaret Music-hall Odysséo, sur les bords du lac Kir à Plombières-les-Dijon.

Plumes, paillettes et artistes internationaux pour la revue Music-Hall et le partage d’un repas servi à table dans ce cabaret Odysséo, dont les pieds plongent dans le lac dijonnais. Pour clore cette journée au cabaret, une ambiance dancing a été proposé aux retraités que notre objectif a saisi lors de leur départ dans les trois bus Kéolis mis à leur disposition par l’équipe de Christelle Duchaussoy au CCAS Arc en Ciel. Deux adjointes, Jeanne-Marie Martin et Marie Thérèse Boissot et la déléguée aux personnes âgées, Bernadette Derain, représentaient le Maire pour accompagner les Châtenoyens.

JC Reynaud