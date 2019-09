Peinture et pliages, deux ateliers d’Arts Plastiques du CCAS Arc-en-Ciel

Parmi ses nombreuses activités le CCAS, Espace Solidarité Famille l’Arc-en-Ciel, 2 rue Colette à Châtenoy-le-Royal, propose ses deux derniers ateliers d’Arts Plastiques pour l’année 2019. Des ateliers tous deux animés par Cécile Rateau, artiste plasticienne bien connue sur la commune.

Un premier atelier de « Peinture », qui a lieu prochainement, le vendredi 27 septembre 2019, de 17h30 à 19h30, salle des 4 Saisons, sur le thème « Vive la couleur », un atelier d’application d’encres de couleurs acryliques. Un travail qui se réalise avec des spatules, couteaux, cartons et chiffons.

Ouvert à tout public (enfant et adulte) et sur inscription : 2,50€ pour un adulte et gratuit pour les enfants.

Ne tardez plus, il reste encore quelques places.

L’Atelier « Pliages » ou il s’agit de construire des volumes en papier sur le thème de Noël. Il aura lieu le vendredi 22 novembre 2019, de 17h30 à 19h30, toujours salle des 4 saisons au CCAS de la rue Colette. Il s’agira de réaliser un sapin de Noël en accordéon, une étoile et une boule de Noël. Ouvert aux enfants et aux adultes sur inscriptions auprès de CCAS.

JC Reynaud

Pour contacter le CCAS :

Espace Solidarité Famille l’Arc-en-Ciel, Service Famille,

2 rue Colette, 71880, Châtenoy-le-Royal.

Tel 03 85 42 49 50

mail : ccas@ccas-chatenoyleroyal.fr

site : www.chatenoyleroyal.fr