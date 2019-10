La Danse moderne et l’initiation à la danse proposées par Musique et Expression

Parmi les trois ateliers existant au sein de l’association Musique et Expression, la danse permet aux jeunes, dès l’âge de 4 ans de découvrir cette forme d’expression corporelle.

L’association Musique et Expression, depuis de nombreuses années, propose à celles et ceux qui veulent s’exprimer par le Chant Choral au sein du Choeur Variantes, par l’instrument avec la guitare ou la basse ou par l’expression corporelle qu’est la danse, une façon de s’exprimer.

Aujourd’hui nous faisons un clin d’oeil à l’atelier Danse Moderne qui permet à des jeunes, dès l’âge de 4 ans, à s’initier et pratiquer la danse. Un atelier qui est animée par Chrystelle Carillon-Leu, professeur de danse et éducateur sportif (Fitness, zumba, etc …) Elle permet à ses élèves de tous âges et particulièrement au sein de l’atelier danse de Musique et Expression de découvrir le Moderne jazz, la danse orientale et tahitienne ou encore la danse en ligne, tout en sachant également qu’elle professe par ailleurs de la danse en couple du type rock, salsa et bien d’autres. Une professionnelle de la danse !

Deux niveaux au sein de l’atelier Danse

L’association Musique et Expression, que préside Michel Potrat, offre la possibilité de pratiquer la danse sur deux niveaux d’âge, dans la salle de danse du Centre Berlioz, avenue Mozart à Châtenoy-le-Royal (attenant à la Bibliothèque Municipale) :

- pour les plus petits de 4 à 6 ans, le mercredi de 14h à 15h30, ceux-ci peuvent découvrir la danse sous forme de jeux et en musique. Cette façon de travailler la danse permet de trouver des repères dans l’espace, des rythmes tout au long de l’année, avec en conclusion le gala annuel de l’association. Un cours qui redémarre ce mercredi 2 octobre 2019.

Il est demandé un droit d’inscription de 12 € ( adhésion à l’association) et ensuite une participation de 17€ par mois par enfant.

- pour les plus grands de 7 à 12 ans, le lundi de 17h30 à 18h30, il s’agit d’acquérir la technique de la danse avec des mouvements un peu plus spécifique et, là aussi, un aboutissement qu’est le gala annuel de l’association.

Il est demandé un droit d’inscription de 12€ ( adhésion à l’association) et une participation mensuelle de 22 € par jeune.

Si vous souhaitez plus de renseignements il suffit de contacter le Président Michel Potrat au 03 85 87 89 51 ou, de préférence, se rendre à la salle de danse, les jours de cours, afin de rencontrer la professeur.

JC Reynaud

A noter sur les agendas :

Pour tous les adhérents ( sociétaires et parents) de Musique et Expression, l’assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 18 octobre 2019 à 20h30, dans la salle de danse du centre Berlioz ( avenue Mozart) à Châtenoy-le-Royal.