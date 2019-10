Daniel Rebillard, 45 ans de discrétion au service de la vie associative

Un bon moment d’émotions au sein de l’Amicale Boules de Châtenoy-le-Royal qui a tenu à honorer son dévoué président Daniel Rebillard membre du club depuis 1974.

Il a appartenu à un autre membre éminent de l’Amicale Boules de Châtenoy-le-Royal (ABCR), Pierre Petitjean, de retracer le parcours bouliste de Daniel Rebillard, dont les premiers exploits boulistes remontent à 1974 pour le championnat de Saône-et-Loire de doublettes pétanque junior.

Un parcours qui mérite le respect pour diverses raisons tant la discrétion que montre Daniel Rebillard est en lui comme quelque chose d’inné. On le sait chef d’entreprise puisqu’il dirige MBA, rue des Alouettes à St Rémy, entreprise de menuiserie pour agencement de sites. Et comme le précisera l’orateur de la soirée : « Un président qui trouve encore le temps d’exploiter ses compétences pour confectionner tous les équipements nécessaires à notre Amicale en dépit de l’immensité géographique de son travail. »

Il est vrai pour ceux qui cotoye Daniel c’est réel plaisir d’agir avec lui, jamais de mauvais esprit lorsque les choses ne sont pas toujours dans le sens souhaité par l’équipe qui l’entoure, un sage parmi les sages !

Sur le plan bouliste il sera élu au Comité Directeur en 1975 en étant trésorier en 1981 puis le titre suprême de Président en 1998. Apprécié de tous ces amis boulistes : pétanque et lyonnaise puisque l’Amicale permet ses deux disciplines. Il se voit décerner la médaille de bronze de de la Jeunesse et Sport par le Préfet de Saône-et-Loire et sera également élu vice-président de l’OMS en 2017. Il se verra remettre pour cette occasion d’un soir, la Médaille de la Citoyenneté de main de Madame le Sénateur Marie Mercier en présence du maire de la commune Vincent Bergeret.

L’éloge pourrait être encore plus grand car on sent en Daniel Rebillard une volonté de bien comprendre et se faire comprendre pour bien agir. Ce n’est pas Marie Mercier, sénateur et amie de Daniel qui dira le contraire tout en s’appuyant sur ce couplet méconnu de la Marseillaise des enfants « Nous entrerons dans la carrière, quand nos aînés n'y seront plus ; nous y trouverons leur poussière et la trace de leurs vertus. » puis de s’appuyer sur ce noble mot Vertu : « La Vertu ou du moins les vertus de Daniel ce sont la constance, le don de soi, la passion et la discrétion. » Une phrase qui résume bien l’Homme pour ceux qui le fréquentent, répétons-le, aient beaucoup à gagner tout en étant à ses cotés, sans doute aussi parce qu’il a très proche de lui son épouse Marie-Françoise, tout aussi discrète mais très efficace.

Quelle belle initiative d’avoir honoré Daniel Rebillard pour autant de présence active dans son association, surtout dans le contexte actuel de la vie associative qui a bien besoin d’avoir des bénévoles de cette envergure pour faire perdurer ce lien social associatif.

Merci Daniel pour ce que tu donnes et fais partager aux autres, merci l’Ami !

JC Reynaud