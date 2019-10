Faire ralentir et sécuriser un secteur de la rue de Cruzille

Les résidents d’une partie de la rue de Cruzille sont de plus en plus inquiets face à l’insécurité, voir l’incivisme de certaine automobilistes.

La rue de Cruzille à Châtenoy-le-Royal débute aux feux tricolores de l’avenue du Général de Gaulle ou route d’Autun ( repère la 5e Fleur !) pour se terminer dans la rue de la Corvée, en bordure de voie ferrée Paris Lyon. Une rue large « sans doute la plus large de la commune » nous a fait remarquer un habitant ayant contacté info-chalon.com , dont l’habitation se situe à hauteur du seul rond point arboré et giratoire de la dite rue, au carrefour de la rue de Normandie et de la rue de Berry.

Un circulation routière importante

Ce qui inquiète les habitants de ce secteur de la rue de Cruzille, c’est le comportement des automobilistes qui empruntent en transit cette rue. Une population importante qui vient de la Cote Chalonnaise (Dracy le Fort, Mellecey, Mercurey et au-delà comme la Vallée des Vaux) et ce dès 7h30 le matin, afin de se rendre au travail dans les diverses zones d’activités ( Saoneor, Thalie, Verte, etc ) et par conséquence une circulation que l’on retrouve à partir de 17h et ce jusqu’à 18h30 environ, pour le retour. Sans compter la circulation des engins agricoles lors des récoltes ou autres occasionnant parfois, d’après un des habitants, des dégâts aux fils aériens de la téléphonie. En prenant la rue de Cruzille les automobilistes évitent ainsi l’avenue de Gaulle et ses feux, dont on sait combien elle est chargée aux heures d’affluence.

Eviter les risques d’accidents

Une telle circulation a comme conséquence, aux dires des riverains, des vitesses parfois excessives malgré le ralentisseur situé à 300 mètres environ, comme cette voiture, venant des feux, qui a dû éviter le rond-point et finir sa course sur un trottoir opposé. Ou encore cette autre automobiliste qui a freiné au dernier moment et qui a failli renverser une jeune maman accompagnant son enfant.

Autre conséquence, la difficulté à ce carrefour, de traverser sans risque du fait de l’absence de passages pour piétons. Comme le fait remarquer cet habitant : « J’en ai déjà fait part à la Mairie. iIs sont venus voir mais rien n’a été fait et cela remonte à un an. On ne va pas attendre qu’il y ait un accident grave pour agir ! » Rien de très vindicatif dans les propos, simplement un peu de ras le bol de voir l’attitude des automobilistes et le manque d’attention de la Municipalité : « Nous souhaiterions qu’un autre ralentisseur soit posé entre le rond point et le carrefour de la rue de la Liberté, ce qui ferait prendre conscience aux automobilistes, mais aussi nous aimerions avoir des passages pour piétons dans les rues formant le croisement de ce rond-point. Cela permettra à ces piétons de traverser en toute sécurité surtout quand on sait que des parents vont chercher leurs enfants à l’école de Cruzille ! Nous avons un réel sentiment que nous sommes les oubliés de cette rue ! »

Il est vrai que la circulation semble dense, pour preuve à une heure plus calme, aux environs de 16h pour ce mardi 15 octobre 2019 ou la circulation, dans les deux sens était relativement fournie, avec une petite constatation, pour un certain nombre de voitures, le non-respect de la signalisation (stop) à l’inter-section des rues de Cruzille et Liberté. Une solution est sans doute en cours de réflexion du coté de la Municipalité, en cette période d’élaboration du budget communal et nous ne manquerons pas d’en faire part dans nos colonnes.

JC Reynaud