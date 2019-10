Musique et d’Expressions une association ouverte l’exploration de la musique

Danse Moderne et Initiation à la danse, guitare et chant choral, trois façons de s’exprimer et de comprendre la Musique pour tous et ouverte à tous.

L’association « Musique et Expressions » offre sur Châtenoy le Royal, la possibilité de vivre la culture musicale au sein de trois ateliers : la danse, la guitare et le chant.

En faisant le bilan annuel lors de l’assemblée générale statutaire, le Président Michel Potrat a souligné toute l’importance de cette association châtenoyenne qui existe, sous cette dénomination, depuis dix ans.

Ce sont 89 adhérents qui se sont répartis pour la saison 2018/2019 dans les trois ateliers : 36 pour le Chœur Variantes ; 23 pour la Danse moderne et l’initiation à la danse et 11 pour la guitare et la basse, un ensemble encadré par 4 animateurs et 14 membres du bureau tous bénévoles, pour en assurer le bon fonctionnement et une saine gestion.

L’occasion pour le président de remercier toutes les institutions et personnes qui aident et soutiennent l’association, la Municipalité, représentée pour cette assemblée générale par Patricia Fauchez, adjoint au maire chargée des Affaires Culturelles et Scolaires. Cette dernière a tenu à féliciter « Musique et Expressions » pour le travail réalisé, la qualité apportée lors des concerts et assuré le soutien communal.

Une nouvelle année qui s’annonce dans la continuité avec un appel du Président pour venir renforcer les rangs de l’Atelier de Danse que ce soit pour l’Initiation dès 4 à 6 ans ou pour la Danse Moderne à partir de 7 ans. Des ateliers placé sous la compétence de Christelle Carillon-Leu.

Du coté du Choeur Variantes, que dirige Thierry Potrat, il a vu la venue de nouveaux choristes, les répétitions du mardi soir à la salle de danse du Centre Berlioz, permettent de commencer le programme qui sera donné lors du 10e Printemps Culturel, à la salle des fêtes, le dimanche 5 avril 2020 ( dimanche des Rameaux), concert qui accueillera cette année une chorale du Charolais.

Pour l’atelier Guitare et Basse, placé sous la houlette de Christian Maréchal, il y aura les traditionnelles auditions qui se feront en fonction de l’estimation du professeur, puis l’examen de fin d’année et remise de diplômes.

Bien évidemment les trois ateliers présenteront le spectacle annuel de l’association Musique et Expressions le samedi 16 mai 2020 à la salle des fêtes.



JC Reynaud