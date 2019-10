Mobilisation du personnel ce mardi à l'EHPAD de Buxy

Communiqué de la CGT

Le personnel de l’EHPAD de Buxy est en grève le 8 décembre dans le cadre de la journée nationale d’action des EHPAD à l’appel notamment de la CGT.

La CGT a rencontré ce matin Madame le Maire de Buxy pour lui exprimer les revendications au niveau national (notamment 1 soignant par résident) et les craintes des agents, au niveau local, particulièrement remontés contre la nouvelle direction.

La CGT revendique une prise en charge humaine et digne pour nos ainés. La vieillesse et la perte d’autonomie font partie intégrante de la vie, et doit donc être financée.

L’EHPAD de Buxy avait une bonne réputation et renommée et attirait donc le personnel. Les conditions de travail et la prise en charge des résidents se sont dégradées depuis l’arrivée du nouveau directeur Monsieur Vieu. Celui-ci est jugé responsable de la maltraitance envers le personnel en ne l’écoutant pas et en le menaçant de non-paiement de salaire.

Les résidents et familles également mobilisés ce jour sont plus qu’inquiets de voir le personnel pressurisé. Il ne sera, en effet plus possible de donner de douche aux résidents.

L’ARS n’est pas très claire non plus. Celle-ci demande que le personnel fasse des formations sur la bientraitance, le soin relationnel, le toucher empathique … « on nous apprend à travailler moins vite, à prendre soin des résidents et l’ARS impose un budget à l’équilibre rapidement sans quoi, il y aura cessation de salaire en janvier selon Séverine Desgranges du syndicat CGT de l’EHPAD

Le personnel restera mobilisé à l’appel des Organisations Syndicales CGT et CFDT et ne compte pas en rester là. 27 agents soignants sur 25 étaient grévistes, le directeur a répondu aux abonnés absents.