Une 3ème édition du Color Run du Grand Chalon qui se finit... tout en couleurs!

Dimanche matin, avait lieu la 3ème édition du Color Run du Grand Chalon, ce dernier était organisé, à Crissey, au profit de l'association «Pour le Bonheur de Clara». Après la course, place à la fête et tout en couleurs! Plus de détails avec Info Chalon.