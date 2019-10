Demain soir concert Via Crucis Franz Liszt à la Chapelle du Carmel

Vendredi soir, les Bibliambules vous proposent Via Crucis de Franz Liszt à la Chapelle du Carmel avec projection des tableaux de Giandomenico Tiepolo pendant le concert. Plus de détails avec Info Chalon.

Au fil du temps qui va, de la vie qui bat, les Bibliambules vous proposent entre octobre et décembre des spectacles de la première fournée de spectacles, du 25 au 27 octobre.



Pour commencer, demain, vendredi, à 20 heures, les Bibliambules vous donnent rendez-vous à la Chapelle du Charmel pour Via Crucis de Franz Liszt avec projection d'un montage des tableaux (oratoire de l’église San Polo à Venise) de Giandomenico Tiepolo (1727 –1804) pendant le concert.



Note d'intention :Franz Liszt, musicien du XIXème siècle (1811-1886), mais à bien des égards extrêmement moderne en particulier dans cette pièce pour orgue. Il a écrit cette pièce avec l'idée de la faire jouer devant chaque station représentée dans la plupart de églises catholiques depuis 1686 après que les stations III à X ait été ajoutées entre le XIV et le XVIème siècle, puisque les seules historiques sont les stations I (condamnation à mort) et XI à XIV (Jésus attaché à la croix jusqu'à la mise au tombeau), la station II ayant été inventée à la fin du 1er siècle par le groupe ayant écrit l'évangile de Jean. En effet dans les 3 premières évangiles (Luc, Marc et Matthieu) est écrit : "comme ils l'emmenaient, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus". Mais peu importe, cette histoire a inspiré un grand nombre d'artistes peintres, sculpteurs, musiciens. Les œuvres de Liszt et Giandomenico Tiepolo font partie des plus belles et célèbres. Vous pourrez entendre et admirer les deux. (Jean-Pierre Tixier)



Orgue : Jean-Pierre Tixier

Chant : Frédéric Guiraud

Conception et mise en images : Jean-Pierre Tixier

Entrée : 8 euros (enfants : gratuit)

Durée du spectacle : 1 heure environ.



Le samedi 26 octobre, les Bibliambules vous proposent une lecture couplée de «P’tit déj» et «Confiotes» écrits par Rémi Checchetto, à 20 heures, au Studio 70 et le dimanche 27 octobre, Chansons d'hier et d'avant-hier avec la chanteuse Fabienne et les musiciens du Quintet Ephémère, toujours au Studio 70, à 17 heures.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati