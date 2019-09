Clap de fin pour le camp d'été de l'Élan Chalon

après une semaine non-stop autour de la balle orange…

Durant toute la semaine au Colisée, 140 jeunes basketteuses et basketteurs venus de toute la France ont participé au camp d’été de l’Élan Chalon. Ce vendredi avait lieu les différentes finales et les remises des diplômes et récompenses. Ce camp d'été sous la houlette de Jean-François Letoret, aidé par des jeunes du CFA du club ainsi que des bénévoles de l'association est bien rôdé, il s'est déroulé sans aucune faille. De jeunes arbitres étaient participaient également à un stage de formation dirigé par Jérémy Dubois. Tous les jeunes stagiaires sont repartis avec des souvenirs plein la tête et se sont déjà donné rendez-vous pour l'année prochaine.

MVP ARBITRE : Arthur MORET

MEILLEURE PROGRESSION : Maria ERNEST-AUGUSTIN

MVP COLLEGE : Lukas WIECHOWSKI

MVP NCAA : Soren FAVERGEON

MVP NBA: Tom OLIVERIO

MVP CAMP : Benjamin SULLET