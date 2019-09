Nouveau coach et nouvel effectif pour les U18 Féminines de l'Élan Chalon

pour la saison 2019/2020...

L’Élan Chalon aura bien une équipe Élite U18 féminine lors de la saison 2019/2020, elle évoluera dans la poule H avec Bourges, Roanne, Charnay, Cournon et Chenôve. Un changement radical avec une formation totalement nouvelle avec deux anciennes et six jeunes joueuses issues du club et cinq recrues.

Nouvel entraineur également avec l’arrivée d’Axel Joly (Yvelines) où il était directeur technique de nationale 3 à Marly le Roy et assistant en nationale 3 masculine, formateur de cadres et entraineur des sélections départementales garçons. Arrivé récemment dans la région, il est également directeur technique au sein du club de basket de Saint-Rémy où il entraine l’équipe de pré-nationale féminine. Une convention a été mise en place entre les deux clubs Éric Julien-Martin, Président du club de Saint-Rémy et Christine Juillot, Présidente d’Élan Chalon association. Elle concerne la mise à disposition d’un tiers de temps du jeune entraineur à l’Élan. Axel Joly sera assisté de Romain Serremoune (Tarbes).

Axel Joly (coach) : « Nous sommes en phase de construction. Il a fallu reformer un groupe, tout reconstruire. Elles sont jeunes. Elles n’ont pas l’expérience de ce niveau. Ça va prendre du temps. Ça va être compliqué d’accrocher la poule haute. »

L’effectif 2019/2020 est composé de :

Elia Kadima Mutombo et Apolline Levasseur (Élan Chalon), Sandra Hagoun (U17 région Elan Chalon), Laura Juveneton et Majdouline Saghiry (U15 Elan Chalon), Louane Cataldo et Jordan Dut (U15 Chalon BC), Tiphaine Laurent (U18 Chalon BC), Lisa Né (U15 Pôle espoirs Bourges), Zarah Velleyen (U15 Pôle espoir La Réunion). Coach : Axel Joly. Assistant coach : Romain Serremoune.

Ce mercredi après-midi l’équipe U18 féminine de l’Élan Chalon recevait celle de Charnay pour un match amical de préparation. Les infos et photos à venir sur info-chalon.com

