U18F Élite Élan Chalon : Il va falloir travailler

elles se sont lourdement inclinées en amical face à Charnay, ce mercredi après-midi au Colisée…

Ce mercredi après-midi à l’annexe du Colisée, la toute jeune équipe U18 féminine de l’Élan Chalon affrontait l’équipe de Charnay en match amical. Histoire de mettre en place quelques systèmes et faire tourner les effectifs. Axel Joly, le nouveau coach de cette équipe de Chalon savait que la tâche ne serait pas facile surtout face à une équipe bien en place et qui a l’expérience de ce niveau.

La vérité du terrain n’a pas mis longtemps à montrer la différence entre les deux équipes. Après dix minutes de jeu les roses de Charnay ont déjà creusé l’écart (6 à 22). Avec beaucoup de passes à l’adversaire et de paniers ratés. Les blanches ne vont inscrire qu’un seul petit point dans le deuxième quart-temps. Les Charnaysiennes n’en demandaient pas tant et vont regagner les vestiaires avec une confortable avance (7 à 40).

Dès lors, il n’y avait plus vraiment de match, il fallait juste voire comment allait réagir les joueuses de la cité de Niepce. Pas ou peu de réaction dans le troisième quart-temps, toujours beaucoup de passes à l’adversaire et une défense approximative. Fin du 3e quart-temps (13 à 58). On pouvait penser que les joueuses locales allaient baisser les bras. Mais à contrario c’est dans l’ultime quart-temps que celles-ci allaient montrer quelques réactions, mais trop peu en tous cas pour inquiéter cette formation charnaysienne. Le score final est lourd (26 à 77). Mais bon, il faut laisser le temps au temps, il faut que la mayonnaise prenne. Cette équipe U18 filles de l’Élan Chalon est très jeune, donc, wait and see… Seul le travail paye et il va falloir beaucoup travailler.